Количество преступлений с применением огнестрельного оружия в Киеве уменьшается. Боевое оружие полиция изымает, однако таких случаев немного. Бывшие боевики также попадают в столицу, но правоохранители их задерживают.

О том, как изменилась криминогенная ситуация в Киеве с начала войны на Донбассе и экс-боевиках в столице в интервью "РБК-Украина" рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

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Влияние войны на криминогенную ситуацию в Киеве

По словам начальника управления полиции, оружия изымают многие. Однако говорить об ужасном положении нельзя.

Ведь количество таких преступлений невелико, а в статистике учитывают все оружие, даже пистолет Флобера, травматические пистолеты, самодельное оружие.

Если брать непосредственно боевое оружие: гранаты, автоматы, пистолеты – это очень небольшое количество, до сотни случаев, даже меньше,

– уточнил Крищенко.

И добавил, что такое оружие есть, его постоянно изымают. И хотя фактор войны на востоке никто не отменял, последние 3–4 года очень жесткий контроль и на выезде из зоны ООС и в самом Киеве.

Разоблачение экс-боевиков в столице

Крищенко также отметил, что есть случаи, когда бывшие боевики приезжают в Киев и другие города Украины жить из-за лучшего качества жизни. Однако в последнее время таких случаев не стало больше.

Полиция ловит, СБУ ловит. Последний случай, когда в Харькове Служба безопасности задержала боевика, который там скрывался,

– рассказал начальника управления полиции.

Недавно в киевском метрополитене также задержали боевика. Однако еще есть много случаев, когда правоохранители задерживают таких людей, однако это не получает огласки.

Крищенко обратил внимание, что такие люди опасны, ведь участвовали в войне против Украины, то есть уже были на стороне врага. Поэтому их нужно выявлять и привлекать к ответственности согласно тем поступкам, которые они совершили.

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Обратите внимание! По информации военной разведки Украины, штатная численность российских оккупационных войск на Донбассе составляет 35,5 тысячи людей.