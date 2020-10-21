От осложнений, которые вызвал COVID-19, в киевской больнице, 20 октября, умерла волонтер Инна Волкова. Ей был всего 21 год. Волкова боролась за жизнь две недели.

Инну Волкову пытались спасти в реанимации Киевской больницы №9. Она была подключена к аппарату ИВЛ. Но к большому сожалению, Инна умерла. Об этом написали на фейсбук-странице ОО "Фонд региональных инициатив", где работала волонтер.

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В общественной организации тепло отзываются о ней.

Инна была общественной деятельницей, активисткой и очень искренним человеком. Она помогала, защищала и оберегала невероятное количество людей. Сегодня остановилось большое любящее сердце невероятной девушки,

– пишут на странице.

Из-за COVID-19 и его последствий организм женщины отказал. Коронавирус спровоцировал у нее пневмонию и редкое заболевание – синдром Гиена-Барре. Иммунная система человека при этом синдроме сама поражает собственные периферийные нервы и приводит к полному параличу.

Редакция сайта 24 канала приносит глубокие соболезнования родным и друзьям девушки.

За последние сутки, 20 октября, из-за коронавируса в Украине умерли 113 больных. В целом с начала пандемии в стране зарегистрировали 5 786 смертей вследствие COVID-19. Из-за сложной ситуации с распространением болезни Киев остается в оранжевой зоне карантина.