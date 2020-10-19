Долгое время Киев был среди лидеров рейтинга городов с самым грязным воздухом, но 18 октября украинская столица попала в когорту самых чистых в мире. Как так произошло – читайте в материале 24 канала.

На сайте IQair в воскресенье воздух Киева вошел в верхушку рейтинга самого чистого в мире. Поспособствовал такому успеху мощный ливень. Об этом написали в телеграм-канале "Киев 24/7".

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Несмотря на то, что киевляне страдали от ливня, который 17 октября затопил некоторые улицы города, дождь "исправил" ситуацию с воздухом – он очистился.

Согласно данным рейтинга, по уровню качества воздуха Киев и столица Норвегии – Осло, 18 октября заняли первые строчки.

Однако закрепить успех не удалось – уже в понедельник уровень загрязнения снова начал расти. По состоянию на 10:30 утра в Киеве уже желтый уровень (приемлемый), что является обычным для столицы, ведь утром многие люди едут автомобилями на работу и выбросы ухудшают воздух.



Карта качества воздуха в Киеве по состоянию на 10:30 / Скриншот сайта ЛУН Город Air

В начале октября 2020 года Киев оказался среди лидеров рейтинга IQAir по загрязненному воздуху. Украинская столица занимала второе место в списке. Этому поспособствовал туман, который концентрировал вредные вещества.