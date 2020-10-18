В Киеве возле станции метро "Черниговская" 17 октября конфликт между двумя компаниями перерос в стрельбу. Один мужчина получил огнестрельное ранение. Его госпитализировали в больницу.

Детали инцидента

Около 8 часов вечера в кафе на улице Попудренко возле станции метро "Черниговская" между двумя компаниями мужчин возник конфликт. Спор продолжился на улице и впоследствии перерос в драку. Об этом сообщили в пресс-служба Нацполиции Киева.

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Во время конфликта один из участников достал пистолет травматического действия и осуществил несколько выстрелов, один из которых попал в оппонента,

– рассказали полицейские.

20-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу с огнестрельной рваной раной кисти.

Что грозит виновнику

На место происшествия приехали правоохранители. Они задержали стрелявшего. Им оказался 24-летний киевлянин. По его словам, ранее не судимый. У мужчины изъяли пистолет и разрешение на него. Оружие направили на экспертизу.

Правоохранители открыли уголовное производство за хулиганство. Виновному грозит заключение на срок от 3 до 7 лет.



Подозреваемый в стрельбе в Киеве / Фото Нацполиции Киева



Оружие, из которого стреляли возле станции метро "Черниговская" в Киеве / Фото Нацполиции Киева