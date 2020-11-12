3 работникам Национального института рака 12 ноября объявили подозрение в халатности и подделке документов. По данным следствия, коллеги помогали врачу скрыть роковую ошибку, из-за которой умерла женщина.

Об ужасной врачебной ошибке и неадекватной реакции на нее сообщили в прокуратуре Киева. На данній момент ни один из подозреваемых не отстранен от должности.

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Кроме того, им даже не выбрали меру пресечения.

Что известно о гибели пациентки в Национальном институте рака

Как утверждают следователи, перед началом операции врач-анестезиолог не провёл подготовку женщины и ввел препараты, которые не совместимы при одновременном введении. Поэтому состояние женщины резко ухудшилось, а спасти ее не смогли.

Преступную ошибку пытались скрыть

Согласно материалам уголовного дела, для сокрытия последствий халатности анестезиолога лечащий врач умершей и патологоанатом внесли в документе ложные данные о причине смерти женщины.

Поэтому, врача, который ошибочно ввел несовместимые препараты, подозревают в халатности, повлекшей гибель больного. Его коллегам инкриминируют подделку документов.

Прокуроры решают вопрос об избрании трем работникам Национального института рака меры пресечения.