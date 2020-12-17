Инцидент произошел на улице Евгения Коновальца в центре Киева вечером 17 декабря. Водитель внедорожника Nissan нагло нарушил правила дорожного движения и чуть не вызвал масштабную аварию.

О создании аварийной ситуации на дороге сообщили в сообществе "Киев оперативный". Не совсем безопасный стиль вождения владельца привезенного из США Nissan Rogue сняли на видеорегистратор другие участники движения.

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По предварительным данным, водитель кроссовера нарушил как минимум 4 пункта правил дорожного движения.

Чтобы не ждать в пробке

Судя по видео, нарушитель правил банально решил не терять свое время, стоя в пробках. И пока весь поток машин ждал изменения светофора на зеленый, он выехал на встречную полосу. Там, создав опасную ситуацию, заставил останавливаться авто, которые ехали на разрешенный сигнал.

Кроме того, когда нарушитель перестроил машину, он не пропустил пешеходов. А также повернул на улицу Антоновича на красный.

В результате инцидента никто не пострадал, поскольку другие водители и пешеходы успели среагировать на езду Rogue и избежать столкновений.

Смотрите видео кучи нарушений владельцем Nissan Rogue в центре Киева: