Прокуроры отправили дело об убийстве охранника стройплощадки в суд. Само преступление произошло в июле 2020 гола во время достаточно масштабной пьянки.

Следователи считают причастными к убийству мужчин 19, 45 и 46 лет, сообщает "Вечерний Киев". Все они – уроженцы разных областей, которые приехали в Киевскую область на заработки.

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В день, когда погиб сторож кладбища, мужчины устроились на работу на строительство.

Избили и закопали

Как утверждают работники прокуратуры, во время пьянки между 34-летним сторожем стройплощадки в сторожке кладбища, а также тремя его новыми знакомыми произошел конфликт.

Мужчины якобы решили, что охранник является представителем ЛГБТ, поэтому начали его бить. Когда пострадавший уже не подавал признаков жизни, его решили похоронить между могилами.

Уже через несколько дней в полицию позвонила местная жительница, которая пришла навестить могилу сына и увидела подозрительную почву.

Правоохранители достали тело умершего, а эксперты выяснили, что умер он именно от удушья из-за погребения заживо.

Подозреваемых быстро задержали, а следователи собрали достаточное для передачи дела в суд количество доказательств.

Если вину мужчин признает суд, им грозит от 10 до 15 лет заключения или пожизненное.