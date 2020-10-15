Взрыв на Позняках: в одной из квартир нашли оружие и боеприпасы: фото
Владелец жилья, которое не разрушило взрывом летом, хранил у себя запрещенные вещи. Оружие и боеприпасы нашли спасатели, которые выносят вещи пострадавших людей.
О неожиданной находке бойцов ГСЧС, сообщили в телеграме КГГА. Отныне владельцу квартиры придется объяснять, откуда он взял оружие, и для чего оно ему.
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По факту незаконного хранения оружия и боеприпасов открыто уголовное производство.
Что нашли у мужчины
Спасатели, которые обследуют вещи в квартирах пострадавших лиц, обнаружили большой арсенал огнестрельного оружия и других предметов:
- ружья;
- пистолеты;
- гранаты;
- патроны;
- взрывоопасную жидкость.
В квартире нашли немалое количество оружия / Фото пресс-службы КГГА
Из-за находки на место прибыли работники следственно-оперативной группы. Самого же владельца квартиры в доме на улице Крушельницкой, 1/5 задержали.
Взрыв на Позняках в Киеве: все, что известно
- Трагедия случилась около 10 утра в воскресенье, 21 июня. В результате взрыва с 5 по 8 этажи дома были повреждены.
- Из-за взрыва погибли 5 человек. Из них трое – члены одной семьи Недашковских. Выжила лишь младшая дочь Анастасия.
- Предварительной причиной взрыва называют утечку газа. Жители дома, где произошел взрыв, рассказали, что за несколько дней до взрыва к ним приходили газовики и что-то "ремонтировали". После этого в доме пахло газом.
- Полиция уже открыла уголовное дело из-за взрыва в доме. Секцию многоэтажки, где произошел взрыв, снесут. Там было 40 квартир. Тем временем жильцов дома обещают обеспечить жильем к зиме.