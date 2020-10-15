Владелец жилья, которое не разрушило взрывом летом, хранил у себя запрещенные вещи. Оружие и боеприпасы нашли спасатели, которые выносят вещи пострадавших людей.

О неожиданной находке бойцов ГСЧС, сообщили в телеграме КГГА. Отныне владельцу квартиры придется объяснять, откуда он взял оружие, и для чего оно ему.

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По факту незаконного хранения оружия и боеприпасов открыто уголовное производство.

Что нашли у мужчины

Спасатели, которые обследуют вещи в квартирах пострадавших лиц, обнаружили большой арсенал огнестрельного оружия и других предметов:

ружья;

пистолеты;

гранаты;

патроны;

взрывоопасную жидкость.



В квартире нашли немалое количество оружия / Фото пресс-службы КГГА

Из-за находки на место прибыли работники следственно-оперативной группы. Самого же владельца квартиры в доме на улице Крушельницкой, 1/5 задержали.

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