В Киеве на Позняках спасатели забирают вещи из дома, который пострадал от взрыва газа летом 2020 года, и передают их владельцам. Люди с помощью телефона говорят, где и что взять. Забрать позволяют лишь небольшие предметы.

Во вторник, 13 октября, на Позняках спасатели в сопровождении полицейских начали выносить из разрушенного взрывом дома вещи – драгоценности, одежду, документы и тому подобное. Все отдают жильцам разрушенных квартир. Свое имущество люди не могли забрать несколько месяцев. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Трагедия произошла еще в июле, но только теперь появилась возможность забрать вещи – конструкцию дома наконец укрепили таким образом, чтобы не было угрозы дальнейшего обрушения. Был установлен металлический каркас, который поддерживает дом.

Однако самих жильцов в квартиры не пускают. Вещи собирают спасатели и выбрасывают их прямо через окно в специальный контейнер, который держит строительный кран. Полиция фиксирует процесс на видеокамеры – за каждым спасателем ходит офицер и все записывает.

Вещи сбрасывают в специальные контейнеры / Скриншот телетрансляции ТСН

Сбор имущества начали с девятого этажа. Жильцы с самого утра собрались у дома и каждый ждал, пока до него дойдет очередь. А что нужно забрать, сообщали с помощью телефонов.

Дом планируют демонтировать до конца 2020 года. Хотя ранее обещали, что это произойдет еще до начала отопительного сезона в Киеве, который по плану стартует 14 октября. Правда, из-за теплой погоды он, скорее всего, будет отсрочен.

Взрыв газа в доме на Позняках