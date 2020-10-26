Авиакомпания Windrose запускает рейсы из Киева в столицу Черногории: известна дата
Украинский авиаперевозчик Windrose анонсировал рейсы из Киева в Подгорицу. Летать в столицу Черногории украинцы смогут с 1 декабря.
Авиакомпания Windrose (Роза Ветров) сообщила на странице в фейсбуке о появлении нового направления.
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Рейсы будут выполнять из Киева в столицу Черногории Подгорицу. Полеты стартуют 1 декабря. Билеты уже можно бронировать и покупать на сайте Windrose.
Стоимость полета туда и обратно – 7 333 гривны.
Билеты доступны на сайте авиакомпании / Скриншот с сайта Windrose
Что известно о Windrose ("Роза Ветров")?Авиакомпанию основали в 2003 году, она базируется в Киевском международном аэропорту "Борисполь". В 2007 году получила сертификат эксплуатанта и начала выполнять регулярные и чартерные перевозки под брендом Windrose airlines.
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