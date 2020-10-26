Украинский авиаперевозчик Windrose анонсировал рейсы из Киева в Подгорицу. Летать в столицу Черногории украинцы смогут с 1 декабря.

Авиакомпания Windrose (Роза Ветров) сообщила на странице в фейсбуке о появлении нового направления.

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Рейсы будут выполнять из Киева в столицу Черногории Подгорицу. Полеты стартуют 1 декабря. Билеты уже можно бронировать и покупать на сайте Windrose.

Стоимость полета туда и обратно – 7 333 гривны.



Билеты доступны на сайте авиакомпании / Скриншот с сайта Windrose

Обратите внимание! Перевозчик с 24 октября запустил рейсы из Киева в столицу Словении Любляну и обратно.