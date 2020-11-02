Полицейские показательно открыли уголовное дело против работников развлекательного заведения за нарушение норм карантина во время пандемии COVID-19. Правоохранители убедились в том, что один из стриптиз клубов работает после 22:00.

О чрезвычайно успешной спецоперации, которую провели в заведении для взрослых на Большой Васильковской, отчитались в пресс-службе полиции Киева. По факту нарушения норм предотвращения инфекционных болезней возбудили уголовное дело.

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Заведение, о котором идет речь, уже замечали в нарушениях. На менеджера клуба уже составляли административный протокол.

Работают почти все

В полиции говорят, что только за последние сутки проверили 352 заведения, а за нарушение требований составили 56 административных протоколов. То есть фактически каждый седьмой ночной клуб или ресторан нарушает нормы карантина и не закрывается на требования Кабмина.

Уголовное дело

Что же касается учреждения, которое накрыли правоохранители, то во время обысков в его помещении было найдено множество доказательств работы: чеки и записи с камер видеонаблюдения. Впрочем, наиболее ярко о нарушении свидетельствовало наличие клиентов заведения и полуголых работниц.

Из-за того, что стриптиз клуб уже замечали на нарушениях карантинных норм, следователи возбудили уголовное дело. Поэтому, руководство заведения могут оштрафовать на 17-51 тысячу гривен. Или посадить на три года.

Судьи не наказывают

Предусмотренные законодательными нормами штрафы за такие нарушения для юридических лиц – от 34 до 170 тысяч гривен. Впрочем, как отмечает руководитель полиции Киева Андрей Крищенко, с 3374 направленных в суды протоколов служители Фемиды наложили на нарушителей штрафов на более 1 миллиона. И это свидетельствует о том, что судьи вообще почти не рассматривают административные производства по нарушениям карантина.

Смотрите видео из заведения для взрослых, которое работало несмотря на запрет из-за карантина: