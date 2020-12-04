Руководство одного из столичных ночных клубов не считалось с карантином и не закрывало развлекательное заведение после 22:00. Поэтому в клуб пришли полицейские.

Клуб, который работал ночью, обнаружили правоохранители во время рейда по Подольскому району столицы, сообщает пресс-служба полиции Киева. После посещения заведения копами его закрыли.

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Впрочем, как долго руководители ночного клуба будут придерживаться ограничений, неизвестно. Поскольку в Киеве несмотря на все запреты работает немало развлекательных заведений и ресторанов.

Штрафы для всех

Правоохранители составили протоколы и постановления об административных нарушениях как администратором клуба, так и посетителями, которые находились внутри без защитных масок.

За несоблюдение требований карантина руководителю учреждения грозит от 17 до 34 тысяч гривен штрафа. 16 клиентов могут оплатить только от 170 до 255 гривен.

Уголовное дело

Кроме того, копы нашли в помещении клуба устройство для употребления наркотиков. Его изъяли и направили на экспертизу, а по факту незаконного производства запретных веществ без цели сбыта открыли уголовное производство. Этим делом занимаются следователи. Если они установят виновных, а суд их признает такими, нарушителям грозит до 5 лет лишения свободы.

Смотрите видео работы полиции в ночном клубе Киева: