Полицейские задержали предполагаемого убийцу 30-летнего киевлянина. 16 декабря прокуроры сообщили ему о подозрении в умышленном убийстве, которое произошло 8 декабря в подземном переходе станции метро "Майдане Независимости".

По данным следствия, убийство произошло в результате конфликта, который возник во время распития алкоголя. Об этом сообщили в прокуратуре Киева.

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Личность подозреваемого установили еще в день убийства. Задержали его довольно быстро.

Что известно о подозреваемом в убийстве мужчины на Майдане

Как утверждают в прокуратуре, подозреваемым в преступлении оказался 44-летний гражданин Казахстана. Следователи предварительно выяснили, что мужчины что-то не поделили между собой, из-за чего злоумышленник ударил оппонента ножом в живот.

После этого иностранец сбежал, а пострадавший скончался еще до приезда скорой.

Вскоре суд будет избирать подозреваемому меру пресечения.

Если вину задержанного докажут в суде, ему грозит от 7 до 15 лет заключения.