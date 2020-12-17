Из-за конфликта милиционера с пассажиром киевского метрополитена, который закончился дракой и задержанием, 20-летнего жителя столицы могут отправить за решетку. Инцидент произошел в начале ноября этого года.

Сейчас злоумышленник находится под круглосуточным домашним арестом, сообщили в полиции Киева. Материалы уголовного дела направили в суд.

Смотрите также Прокуратура необоснованно требует ареста для активиста Стерненка

Вскоре служители Фемиды начнут рассмотрение производства по существу.

Что известно о нападении на полицейского в метро Киева

По данным следствия, 20-летний киевлянин в не совсем трезвом состоянии спустился к станции "Васильковская" с открытой бутылкой алкоголя. Увидев это, дежурный полицейский подошел к нему и сделал замечание. Также правоохранитель предупредил молодого человека об ответственности за распитие алкогольных напитков в общественном месте.

Нарушитель порядка сначала согласился покинуть помещение, но затем развернулся и ударил полицейского. Последний смог задержать нападавшего.

До 5 лет за удар

Ранее не судимого мужчину отправили в управление полиции. Следователи квалифицировали инцидент как насилие в отношении работника органов. Если вину нарушителя признает суд, его ожидает очень серьезное наказание – до 5 лет ограничения свободы или ее лишения.