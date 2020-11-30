КГГА предупреждает о загрязненном воздухе в Днепровском и Дарницком районах Киева 30 ноября. Жильцам советуют закрыть окна. В воздухе зафиксировали продукты горения.

В столице нет ветра – накапливаются автомобильные газы и выбросы предприятий. Об этом сообщает КГГА.

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Критическая ситуация в двух районах – Днепровском и Дарницком.

КГГА дает рекомендации, что делать в таких случаях:

ограничить пребывание на открытом воздухе;

держать окна закрытыми, особенно ночью и рано утром. При открытии окон завешивать форточки увлажненной тканью и периодически ее менять;

включить системы кондиционирования и очистки воздуха;

проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

увеличить потребление жидкости до 2 – 3 литров в день для взрослых, в частности рекомендуется пить подсоленную и минеральную воду, кисломолочные напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

С начала недели Киев снова вошел в рейтинг городов с чрезвычайно грязным воздухом, который опасен для здоровья людей. 30 ноября Киев занял 18 место среди самых грязных мегаполисов планеты.

Почему в Киеве такой плохой воздух