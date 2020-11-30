В Киеве советуют закрыть окна жителям двух районов: в воздухе опасные вещества
КГГА предупреждает о загрязненном воздухе в Днепровском и Дарницком районах Киева 30 ноября. Жильцам советуют закрыть окна. В воздухе зафиксировали продукты горения.
В столице нет ветра – накапливаются автомобильные газы и выбросы предприятий. Об этом сообщает КГГА.
Читайте также Ситуация с коронавирусом в Киеве: сколько школ и садиков закрыли на карантин
Критическая ситуация в двух районах – Днепровском и Дарницком.
КГГА дает рекомендации, что делать в таких случаях:
- ограничить пребывание на открытом воздухе;
- держать окна закрытыми, особенно ночью и рано утром. При открытии окон завешивать форточки увлажненной тканью и периодически ее менять;
- включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
- проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
- увеличить потребление жидкости до 2 – 3 литров в день для взрослых, в частности рекомендуется пить подсоленную и минеральную воду, кисломолочные напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.
С начала недели Киев снова вошел в рейтинг городов с чрезвычайно грязным воздухом, который опасен для здоровья людей. 30 ноября Киев занял 18 место среди самых грязных мегаполисов планеты.
Почему в Киеве такой плохой воздух
- Ранее экологи объяснили, что когда в Киев приходит туман, он концентрирует все вредные выбросы в воздухе и не позволяет им исчезнуть. Больше всего загрязняют воздух машины.
- Если по прогнозу погоды в Киеве передают сильный туман – это сигнал ухудшения воздуха. Киевлянам советуют не выходить лишний раз на улицу, а также не открывать окна.
- Также министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский подтвердил, что воздух в Киеве больше всего загрязняет транспорт.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter