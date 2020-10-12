Уроженец Узбекистана Сухроб Каримов продолжит находиться в СИЗО. Ранее адвокаты террориста, который в начале августа этого года захватил отделение "Универсал банка" в столичном бизнес-центре "Леонардо", подавали апелляцию на соответствующее решение суда.

Как свидетельствуют материалы суда, от апелляционной жалобы отказался сам 32-летний обвиняемый по этому делу, передают "Украинские новости".

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После избрания меры пресечения в виде пребывания в СИЗО защита фигуранта пыталась обжаловать решение первой инстанции. Но заседания по ее рассмотрению постоянно переносились.

Будет находиться под стражей

В конце сентября судьи продлили арест Каримова. Уже после этого производство по жалобе было закрыто с формулировкой "в связи с отказом от нее".

Что известно о захвате "Универсал Банка"

Сухроб Каримов пришел в отделение банка в БЦ "Леонардо" утром 3 августа 2020 года.

Он сразу заявил о захвате, попросил вызвать полицию и разрешил посетителям уйти.

С ним осталась руководитель отделения.

Сначала террорист требовал встретиться со СМИ, а затем – 40 тысяч гривен, кофе и сигареты.

Впоследствии мужчина начал выдвигать требования по задержаниям представителей власти.

За несколько часов после захвата бойцы отряда СБУ "Альфа" провели спецоперацию по освобождению заложницы.

Уже после задержания подозреваемому назначили психиатрическую экспертизу, хотя и защита, и прокуроры утверждают, что признаков расстройства здоровья Каримов не имеет.