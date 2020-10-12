Террорист, захвативший банк в Киеве, отказался от апелляции
Уроженец Узбекистана Сухроб Каримов продолжит находиться в СИЗО. Ранее адвокаты террориста, который в начале августа этого года захватил отделение "Универсал банка" в столичном бизнес-центре "Леонардо", подавали апелляцию на соответствующее решение суда.
Как свидетельствуют материалы суда, от апелляционной жалобы отказался сам 32-летний обвиняемый по этому делу, передают "Украинские новости".
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После избрания меры пресечения в виде пребывания в СИЗО защита фигуранта пыталась обжаловать решение первой инстанции. Но заседания по ее рассмотрению постоянно переносились.
Будет находиться под стражей
В конце сентября судьи продлили арест Каримова. Уже после этого производство по жалобе было закрыто с формулировкой "в связи с отказом от нее".
Что известно о захвате "Универсал Банка"
- Сухроб Каримов пришел в отделение банка в БЦ "Леонардо" утром 3 августа 2020 года.
- Он сразу заявил о захвате, попросил вызвать полицию и разрешил посетителям уйти.
- С ним осталась руководитель отделения.
- Сначала террорист требовал встретиться со СМИ, а затем – 40 тысяч гривен, кофе и сигареты.
- Впоследствии мужчина начал выдвигать требования по задержаниям представителей власти.
- За несколько часов после захвата бойцы отряда СБУ "Альфа" провели спецоперацию по освобождению заложницы.
Уже после задержания подозреваемому назначили психиатрическую экспертизу, хотя и защита, и прокуроры утверждают, что признаков расстройства здоровья Каримов не имеет.