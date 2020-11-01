Утром 1 ноября в полицию Киева поступил вызов о якобы минировании моста Патона. По прибытию на место происшествия правоохранители не нашли никаких взрывоопасных предметов. Зато удалось найти самого "минировщика", но в слишком пьяном виде.

По факту ложного сообщения о заминировании следователи начали уголовное производство, сообщает полиция Киева.

К слову В Киеве сообщили о минировании моста Патона: что известно

Правоохранители рассказали, что на самом деле злоумышленник сообщал не только о минировании моста Патона, а сразу трех объектов в Печерском районе столицы.

Правоохранители побывали на всех трех объектах, и не нашли взрывоопасных предметов ни на одном из них. К слову, из-за сообщения даже пришлось ограничить движение по мосту Патона.

Что известно о злоумышленнике

Его правоохранители нашли вскоре после проверки всех сообщений. Это 27-летний уроженец Черниговской области.

Мужчина находился в столь сильном состоянии алкогольного опьянения, что даже не смог объяснить полиции своих действий.

Сейчас его задержали правоохранители. За пьяную выходку мужчине грозит реальный тюремный срок до 6 лет.