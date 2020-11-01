В Киеве задержали очень пьяного "минировщика" моста Патона: детали
Утром 1 ноября в полицию Киева поступил вызов о якобы минировании моста Патона. По прибытию на место происшествия правоохранители не нашли никаких взрывоопасных предметов. Зато удалось найти самого "минировщика", но в слишком пьяном виде.
По факту ложного сообщения о заминировании следователи начали уголовное производство, сообщает полиция Киева.
К слову В Киеве сообщили о минировании моста Патона: что известно
Правоохранители рассказали, что на самом деле злоумышленник сообщал не только о минировании моста Патона, а сразу трех объектов в Печерском районе столицы.
Правоохранители побывали на всех трех объектах, и не нашли взрывоопасных предметов ни на одном из них. К слову, из-за сообщения даже пришлось ограничить движение по мосту Патона.
Что известно о злоумышленнике
Его правоохранители нашли вскоре после проверки всех сообщений. Это 27-летний уроженец Черниговской области.
Мужчина находился в столь сильном состоянии алкогольного опьянения, что даже не смог объяснить полиции своих действий.
Сейчас его задержали правоохранители. За пьяную выходку мужчине грозит реальный тюремный срок до 6 лет.
Что предусматривает статья о фейковых минированиях?Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога и других действий, которые могут привести к гибели людей, влечет за собой заключение от 2 до 6 лет.
Еще более жесткой является санкция статьи, если такое сообщение повлекло тяжкие последствия или было совершено уже не в первый раз. Тогда злоумышленнику грозит от 4 до 8 лет за решеткой.
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