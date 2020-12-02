За рулем Audi, которая стала участником ДТП с курьером Glovo 30 ноября, был судья Высшего антикоррупционного суда Виктор Ногачевский. Его машина врезалась в Renault Logan. За рулем скутера был гражданин Туркменистана.

Происшествие произошло на бульваре Тараса Шевченко. Видео обнародовала патрульная полиция Киева, но впоследствии оно было удалено. Вероятно, это сделали после того, как в СМИ стало известно, что в ДТП попал судья ВАСК Виктор Ногачевский.

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Обстоятельства ДТП

Скутерист неожиданно появился перед глазами водителя Renault и спровоцировал ДТП – мужчина не смог избежать столкновения. От резкого торможения в его машину врезалась судейская Audi. В результате ДТП пострадал сам водитель скутера и 2 автомобиля.

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К слову, в компании Glovo так и не предоставили сайту 24 канала официальный комментарий относительно этого ДТП. Но в СМИ появилась информация, что за рулем скутера был гражданин Туркменистана Азат Бейзулаев. Он сломал руку. Пока неизвестно о его состоянии.

Пострадала машина судьи

Также в СМИ сообщили, что за рулем Audi был судья Высшего антикоррупционного суда Виктор Ногачевский. Согласно декларации, у судьи действительно есть такая машина. Он ее приобрел в 2018 году за 204 тысячи гривен.

Очевидно, что виновником ДТП был водитель скутера, но на кадрах видно, что и машина судьи не соблюдала предусмотренную ПДД дистанцию – от чего и пострадала.