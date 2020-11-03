Чрезвычайный инцидент произошел вечером 3 ноября в Днепровском районе Киева. Во дворе новостройки не смогли разъехаться водители пикапа и легковушки, из-за чего у них возник конфликт.

Цивилизованно решить, кто кого должен пропустить, водители не сумели, передает dtp.kiev.ua. Как утверждают свидетели, владелец Renault достал тяжелый предмет и начал бить пикап.

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Водитель Dodge пытался уехать с места происшествия, но врезался в открытые двери легковушки и выгнул их в обратном направлении.

Охрана ничего не делала

Уже после ДТП водитель Renault разозлился еще больше. Но в это время на место происшествия начали сходиться люди. Тогда он прекратил и куда-то убежал.



Dodge изрядно пострадал / Фото Евгении Григоренко

Впоследствии на место приехали полицейские.

Жители комплекса "Парковые озера", где произошел инцидент, утверждают, что за всем смотрели бойцы частной охраны, которые проявили стопроцентное бездействие.

На месте происшествия работали полицейские, которые задокументировали факт повреждения имущества.

Смотрите видео с места конфликта водителей в Киеве: