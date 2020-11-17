Элитный клуб отдыха NAVY, который официально оформлен на сына начальника Департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова, 14 ноября не закрывался. Посещение клиентами заведения, работающего под Киевом, зафиксировали журналисты.

Более того, в то время, когда полиция брала штурмом рестораны, которые нарушали постановление Кабмина, внутрь NAVY патрульные не прорывались, сообщает Bihus.info. На страницах заведения в соцсетях при этом писали, что работать на выходных клуб не будет.

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Судя по всему, для избранных клиентов двери NAVY были открыты.

Что известно о работе клуба завхоза полиции в карантин

Вечером субботы, когда в Киеве активно работали рейдовые группы правоохранителей, в клуб сына Наумова приезжали клиенты. Они парковали свои элитные авто и проходили внутрь после измерения температуры.

Когда журналисты позвонили на горячую линию полиции, патрульные все же приехали. Тогда их встретил человек, который был похож на помощника чиновника Нацпола. После короткой беседы полицейские прошли мимо охраны, а впоследствии вышли и пообщались со съемочной группой. Сказали, что никаких клиентов не нашли, а внутрь их не пустили.

Уже после этого на парковке выключили свет, а неизвестные мужчины требовали от журналистов покинуть территорию.

Никаких штурмов, спецназа и тщательных проверок заведения, конечно, никто не проводил.

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