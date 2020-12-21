Керівництво одразу 2 державних підприємств підозрюють в організації схеми з привласнення бюджетних грошей. Вони нібито фіктивно працевлаштовували неіснуючих людей та отримували за них зарплати.

Загальна цифра збитків, які зловмисники нанесли державі, – 2 мільйони гривень. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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На роботу людей почали масово приймати з 2019 року.

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Як стверджують у спецслужбі, оборудкою займалися керівники інституту разом із працівниками Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Слідчі встановили, що фейкові співробітники, яких включали до штату держпідприємства, на роботі ніколи не з'являлися та ніяких обов'язків не виконували.

Під час обшуків у кабінетах службовців правоохоронці знайшли бухгалтерські документи, а також інші докази злочинної діяльності чиновників.

Зловживання службовим становищем

Чи затримали когось зі ймовірно причетних до злочину, у СБУ не кажуть. Втім, стверджують, що правоохоронці намагаються притягнути до відповідальності винних.

Діяльність чиновників кваліфікували як зловживання владою або службовим становищем.

Якщо провину порушників визнає суд, їм загрожує від 3 до шести років ув'язнення.