Секретарем Київради став скандально відомий Володимир Бондаренко
Депутати Київради підтримали пропозицію Віталія Кличка й проголосували за призначення Володимира Бондаренка заступником мера й одночасно секретарем ради. Саме він тепер буде вести всі засідання столичного "парламенту".
Бондаренко фактично став спікером Київради. Адже міський голова Віталій Кличко не має звички вести засідання – він переважно відкриває їх, а потім за роботу береться секретар. Про рішення Київради йдеться на її сайті.
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За Бондаренка проголосували 114 депутатів. Це абсолютна більшість – у раді працюють всього 120 обранців.
Хто такий Володимир Бондаренко?Він представник політичної партії "УДАР Віталія Кличка", колишній керівник апарату Київської міської державної адміністрації. Віталій Кличко був змушений його звільнити через розслідування програми "Схеми". Володимир Бондаренко підробив свій диплом про вищу освіту. Цей факт підтвердили правоохоронці. Але Бондаренку вдалося уникнути кримінальної відповідальності через закінчення строків давності.
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