Депутати Київради підтримали пропозицію Віталія Кличка й проголосували за призначення Володимира Бондаренка заступником мера й одночасно секретарем ради. Саме він тепер буде вести всі засідання столичного "парламенту".

Бондаренко фактично став спікером Київради. Адже міський голова Віталій Кличко не має звички вести засідання – він переважно відкриває їх, а потім за роботу береться секретар. Про рішення Київради йдеться на її сайті.

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За Бондаренка проголосували 114 депутатів. Це абсолютна більшість – у раді працюють всього 120 обранців.