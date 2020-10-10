Якщо вже місто не може позбутись маршруток, які важко назвати гордістю Києва, то необхідно контролювати цих перевізників, змінивши їм умови ліцензування і введенням безготівкової оплати за проїзд – вважає кандидат на посаду мера Києва від партії "За Майбутнє" Сергій Гусовський.

"Маршрутні таксі здійснюють перевезення на рівні з Київпастрансом, конкурують з ним. Тут йдеться про безпеку містян, кожен, хто користувався маршрутками в Києві зіштовхувався з тим, що водій дає решту, керуючи машиною".

Цьому можна дати раду, запровадивши і в маршрутках електронний квиток, як це працює в громадському транспорті міста, вважає Гусовський.

"Це працює в метрополітені і Київпастрансі, але не працює в маршрутках. І це тотальний негаразд, бо там все сплачується готівкою, тому це питання фінансової відповідальності і, в першу чергу, безпеки. Тому картки для сплати проїзду – це обов’язкова умова, без якої не має бути надана в майбутньому жодна ліцензія для маршрутного таксі".