Впливовий депутат Київради, який обрав свій шлях, успішний підприємець, ресторатор та член Наглядової Ради Києво-Могилянської Академії Сергій Гусовський прогнозовано претендує на посаду мера Києва, але від неочікуваної партії – "За майбутнє".

Сайт 24 каналу публікує основні факти про кар'єру, політичну та громадську діяльність Сергія Гусовського.

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Біографія кандидата

Сергій Гусовський народився 9 листопада 1966 року в Києві у впливовій родині, був представником так званої радянської "золотої молоді".

Дід Сергія очолював київський оборонний завод "Арсенал", що був одним з найкращих та найтаємніших у СРСР. На його честь у Києві названо вулицю на Печерську.

Молодший брат політика – Євген Гусовський – навчався в США та сім років прожив в Сан-Франциско. Після повернення до Києва розпочав роботу у консалтинговій компанії. Зараз разом із Сергієм займається ресторанним бізнесом.

Сергій Гусовський неодружений. Дітей у політика немає.

Освіта та кар'єра

Гусовський навчався в середній школі №14, а далі вирішив продовжувати родинні традиції. У 1988 році закінчив Київське вище військове авіаційне інженерне училище.

Після завершення навчання працював інженером науково-дослідної лабораторії у Центрі підготовки космонавтів ім. Юрія Гагаріна. А далі СРСР розвалився й радянські технології в умовах падіння "залізної завіси" виявились застарілими та вторинними у порівняння з Заходом. Тоді вся "оборонка" пішла на конверсію, а разом з нею - й молодий фахівець Сергій Гусовський.

Впродовж 1992-1995 років він займався телекомунікаціями та дуже актуальним у ті часи супутниковим зв'язком системи Inmarsat, але далі робить кардинальной розворот у своїй кар’єрі.

У 1995 році Гусовський став співзасновником ресторану італійської кухні "Пантагрюель". Паралельно працював у інвестиційно-девелоперській сфері.

Гусовський розповідає сам про себе:

Ресторан швидко набув культового статусу у столиці та дозволив Гусовському завести необхідні знайомства та стати своїм у новій столичній бізнес-тусовці.

2001 року Сергій Гусовський наважився масштабувати свій бізнес й запустив разом з братом власну мережу "Ресторанів Гусовських". Наразі до неї входять шість закладів – флагман "Пантагрюель", піцерія "Напуле", грузинський ресторан "Шоті" та ресторан сучасної ізраїльскої кухні "Адель", а також кав'ярня "О'Кафе" та просто кафе "Ліберті Дайнер".

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Тривалий час Гусовський залишався у тіні, але в середині 2000-х до нього прийшла популярність. Він був суддею українського кулінарного шоу "Пекельна кухня". І хоча головною зіркою там був харизматичний російський ресторатор Арам Мнацаканов, виважений та інтелігентний Гусовський на його фоні не загубився й став справжньою телезіркою.

Після закриття шоу - Гусовський з командою перейшли з "1+1" на Ren TV, де робили російську адаптацію проєкту.

Політична кар'єра

Рішення піти в політику Гусовський прийняв після силового розгону мирного протесту на Майдані Незалежності у Києві. У 2014 році він балотується до київської міської ради від об'єднання "Самопоміч" та очолює фракцію партії у столиці.

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За перший рік політичної кар'єри ініціював рішення Київради про заборону проведення політичної агітації в навчальних закладах.

На місцевих виборах 2015 року висуває свою кандидатуру на посаду Київського міського голови та фінішував п'ятим.

Взимку 2015 року стає членом постійної комісії Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків.

У 2018 Гусовський опинився у центрі гучного скандалу - його звинуватили у незаконному виділенні землі родині однопартійця. Тоді ж його та ще трьох депутатів виключили з партії "Самопомічі".

Після виходу з фракції Гусовський очолює депутатську групу "Київська програма". До новоствореної команди приєднується 17 депутатів, які вийшли з "Самопомочі".

Під час пікету перед будівлею Київради на захист Поштової площі та парку "Осокорки", Гусовський виступив за необхідності їх збереження. Після пікету невідомі облили політика зеленкою та закидали яйцями. Це фото стало вірусним.

20 квітня 2018 року Київрада підтримала припинення договору із забудовником Поштової площі. Тема озеленення Києва важлива для політика й нині. На думку Гусовського не потрібно утримувати КО "Київзеленбуд", натомість питанням висаджування дерев повинні займатися підприємці.

Ініціативи на посту депутата Київради VII та VIII скликання:

ініціював аудиту діяльності КП "Київпастранс" та КП "Київський метрополітен";

ініціював створення тимчасової комісії з питань забезпечення киян, які беруть участь в АТО;

ініціював впровадження відкритого ресурсу з інформацією про статус комунального майна Києва;

розробив проєкт рішення "Про забезпечення збереження пам'ятки археології місцевого значення та розміщення музею на ділянці прибережного міського кварталу Середнього Києва на Поштовій площі в місті Києві", який передбачає створення музею історії та археології Києва на Поштовій площі;

надав Замковій горі в Києві статусу парку.

Люди важливі

У 2018 році став одним з ініціаторів руху "Люди важливі", де тісно співпрацював з майбутнім прем'єром Олексієм Гончаруком. Під час III Форуму українських лібералів члени руху оголосили про намір брати участь в Парламентських виборах в Україні у 2019 році. Але амбіційні плани реалізувати не вдалось.

Офіційно - через відсутність партнерів для участі у виборах, 5 червня 2019 рух заявив про припинення діяльності. Але його кадрова основа влилася до лав партії президента Зеленського "Слуга народу", були обрані до парламенту або стали урядовцями.

Гусовський тоді призначення не отримав, але зберіг старі зв'язки та вплив на колишніх колег. А також - репутацію, оскільки формально стосунку до "нової влади" не мав.

Втім, Гусовський спробував стати нардепом як самовисуванець, але взяв на столичному 212 округу меншк 4% й не склав конкуренцію кандидату від "Слуги Народу" Максиму Перебийнісу.

Агітаційний ролик Гусовського 2019 року:

Кандидат в мери Києва 2020

Восени 2020 Гусовський несподівано став кандидатом у мери Києва. Ще більшою несподіванкою стало висування від партії "За Майбутнє", яку очолює бізнес-партнер Ігоря Коломойського - Ігор Палиця, а сам олігарх вважається “бізнес-ангелом” цієї політсили.

Програмна заява Сергія Гусовського:

Сергій Гусовський свою кампанію будує через активне промо та присутність на столичних білбордах. Також політик наголошує на змістовній програмі свого проекту. Ключовий заявлений пріоритет діяльності політика – "це сучасна стратегія розвитку міста, Генеральний план, який відповідає цій Стратегії, закон про столицю, який відновить самоврядування, а також закон про агломерацію, щоб налагодити відносини Києва і його міст-сателітів".