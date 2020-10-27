"Шахтар" – "Інтер": як працюватиме метро у Києві 27 жовтня
Для зручності організації масового зібрання людей на матчі Ліги чемпіонів між донецьким "Шахтарем" та міланським "Інтером" ввечері 27 жовтня у Києві закриватимуть станції метро на вхід та вихід.
Про фактично традиційні зміни, які впроваджують для розвантаження ключових станцій метрополітену, повідомили на сторінці Kyiv Metro у твіттері. Зміни торкнуться станцій "Олімпійська", "Палац спорту" та "Площа Льва Толстого".
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Матч із напівпустими трибунами
Як і раніше у цьому сезоні Ліги чемпіонів, на НСК "Олімпійський" не запускатимуть велику кількість людей. Проте після феєричної перемоги "Шахтаря" над мадридським "Реалом" мільйони українців не пропустять зустріч донеччан з італійцями.