Для зручності організації масового зібрання людей на матчі Ліги чемпіонів між донецьким "Шахтарем" та міланським "Інтером" ввечері 27 жовтня у Києві закриватимуть станції метро на вхід та вихід.

Про фактично традиційні зміни, які впроваджують для розвантаження ключових станцій метрополітену, повідомили на сторінці Kyiv Metro у твіттері. Зміни торкнуться станцій "Олімпійська", "Палац спорту" та "Площа Льва Толстого".

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Як стверджують чиновники, перед початком гри, яка розпочнеться о 19:55, закриють вхід на "Олімпійську". А після закінчення матчу недоступними для пасажирів будуть входи до всіх трьох станцій підземки.

Сьогодні, 27.10, на НСК «Олімпійський»-матч між «Шахтар»-«Інтер»

Перед початком гри (о 19:55), можливе обмеження (закриття) «Олімпійської» на вхід

Після гри, можливе обмеження на вхід станцій «Олімпійська», «Палац спорту», «Площа Льва Толстого»

Перепрошуємо за можливі незручності pic.twitter.com/xJZ4lDIwGi — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) October 27, 2020

Матч із напівпустими трибунами

Як і раніше у цьому сезоні Ліги чемпіонів, на НСК "Олімпійський" не запускатимуть велику кількість людей. Проте після феєричної перемоги "Шахтаря" над мадридським "Реалом" мільйони українців не пропустять зустріч донеччан з італійцями.