Перший помічник Президента України Володимира Зеленського Сергій Шефір 31 серпня таємно відвідував маєток українського олігарха Ріната Ахметова біля Києва. Журналісти отримали коментарі з цього приводу від самого Шефіра та з Офісу Президента.

Помічник Зеленського Шефір відвідував Ахметова, – "Схеми"

Про таємну зустріч Шефіра та Ахметова журналісти програми "Схеми" розповіли у програмі-розслідуванні "Зе-Ахметов": як будують відносини найбагатший олігарх країни і президент Зеленський".

Читайте також Ахметов фінансує "Слугу народу" та Офіс Президента – ЗМІ: реакція олігарха та ОП

За свідченнями "Схем", 31 серпня з бокових воріт Офісу Президента виїхала Audi А8 з "номерами прикриття", якою регулярно користується Сергій Шефір.

Автівка заїхала до заправки на дорозі до Конча-Заспи. Туди ж та в той самий час під'їхало авто охорони Ріната Ахметова і броньований Mercedes-Maybach.

Журналісти зафіксували, як Шефір вийшов з Audi та пересів у Maybach, який після цього поїхав до селища Плюти у Київській області – до маєтку Ахметова.



"Схеми" зафіксували, як Шефір пересів зі свого авто до Maybach Ахметова

Коментарі ОП та Сергія Шефіра щодо ймовірної таємної зустрічі з Ахметовим

Сергій Шефір у відповідь на запит журналістів із проханням прокоментувати ситуацію зазначив:

"Відповім на всі питання одразу. Нічого, що суперечить інтересам нашої країни, нічого протизаконного я не роблю. Крапка".

У пресслужбі Ахметова "Схемам" на запит не відповіли.



Сергій Шефір відповів "Схемам", що нічого поганого чи протизаконного не робить

Але відповіли в Офісі Президента:

"16 березня 2020 під час зустрічі з представниками великого бізнесу (серед інших і за участю Ріната Ахметова) глава держави Володимир Зеленський обговорював питання протидії поширенню COVID-19. Надалі інших зустрічей (включно з приватними чи неофіційними) президента України з бізнесменом Рінатом Ахметовим не було. Глава держави також не доручав та не уповноважував представників своєї команди на такі зустрічі".

Нагадаємо, у червні Володимир Зеленський розповідав, кому зі свого оточення довіряє найбільше. Серед таких людей президент назвав главу ОП Андрія Єрмака й помічника Сергія Шефіра.