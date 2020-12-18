Зимовий сад на даху й панорамні квартири: що планують зробити з будівлі Київпроєкту
У Києві вже давно збираються реконструювати будівлю Київпроєкту. Вона наразі виглядає не дуже гарно й неприємно виділяється на тлі чудового історичного фасаду. Архітектори нарешті вирішили виправити ситуацію й оновити вигляд й мету будівлі в якій проєктували багато знакових споруд столиці.
У будівлі й назва буде нова й сучасна – KYЇVPROEKT City Space. Планом реновації передбачається навіть облаштування апартаментів – по суті квартир, які ймовірно продаватимуть за величезні кошти, адже це у самісінькому центрі Києва (проспект Богдана Хмельницького, 16-22).
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В самому підприємстві (ПАТ "Київпроєкт") це називають масштабною реновацією.
Як планують оновити будівлю?
Серцем будівлі стануть лабораторії із комерційною, соціальною та освітньою функціями. Головна мета — створити повноцінну екосистему, яка об'єднає візіонерів зі сфер архітектури, дизайну, мистецтва, технологій та бізнесу.
Крім цього, внутрішній двір будівлі перетвориться на простір, де зможуть проводити час містяни, а на даху з’явиться публічний зимовий сад.
Такою буде будівля Київпроєкту / Ілюстрація kyivproekt.space
Розробники концепції проєкту розповідають, що реновація буде розв’язувати задачі не лише самої будівлі, але й навколишнього району: пасажі об'єднають вулиці Володимирську з Пушкінською, а Богдана Хмельницького — з Прорізною. До того ж під землею розташується великий паркінг, що допоможе розвантажити навколишній район.
Нова будівля Київпроєкту / Ілюстрація kyivproekt.space
Відкрити комплекс планують у 2023 році.
Хто стоїть за реконструкцією?
Концепцію реновації розробили компанії Perfect Group у партнерстві із Saga Development.
Остання фірма належить скандальному забудовнику й колишньому чиновнику КМДА Андрію Вавришу – схоже він спеціалізується на подібних проєктах – у 2020 році його компанія таки побудувала житловий будинок в історичному центрі Києва під виглядом бізнес-центру. Йдеться про будівлю на вулиці Сагайдачного, 18. Дозволу йому на це не давали.
Perfect Group пов'язують з відомим забудовником Дмитром Ісаєнком. Це ексчиновник Міноборони та Мінрегіону, який пройшов у нову Верховну Раду за списками "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука. Ісаєнка вважають людиною з орбіти одіозного Вадима Столара.
До речі Ісаєнко один з ініціаторів подання до Конституційного Суду щодо відповідності Конституції низки положень антикорупційного законодавства. Суд на підставі цього звернення скасував відповідальність за недостовірне декларування та саме електронне декларування.
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