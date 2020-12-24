Речниця Київського метрополітену підбила підсумки 2020 року й назвала речі, які найчастіше забували пасажири у вагонах. Також були й доволі дивні знахідки – як про таке можна забути.

Ось найдивніші речі, які забували люди – газонокосарка, мікрохвильова, надувний матрац, прасувальна дошка. Але найчастіше в осінньо-зимовий період пасажири гублять шарфи, рукавички, шапки, парасольки, окуляри, рюкзаки та сумочки. Про це розповіла речниця метрополітену Києва Наталка Макогон.

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Цікаво, що всі загублені речі потрапляють у бюро знахідок, яке розташоване на станції "Нивки". Але за речами повертаються не всі – лише третина власників. Можливо не всі знають, що існує таке бюро.

А ось й обіцяний список речей, які загубили у 2020 році.

Топ 5 знахідок:

самокат;

сукня;

телефони;

валізи;

дитячі рюкзаки.

З цінного:

електронний фітнес-браслет;

електронна книжка;

телефон;

ноутбук.

До речі, бюро знахідок Київського метрополітену працює щодня з 8 ранку до 5 вечора, в пʼятницю з 8 ранку до 15:45, субота та неділя — вихідний. Телефон для довідок — (044) 238-43-13.

За зберігання речей передбачена оплата. Документи, які знайшли на станціях, передають до поліції, тому у разі їх втрати треба звертатись до правоохоронців.