Прем’єр-міністр Денис Шмигаль звернувся до місцевих комісій ТЕБ та НС у Києві, Сумах та Харкові. Він закликав їх самостійно посилити карантинні обмеження, щоб запобігти стрімкому поширенню COVID-19.

Про це Денис Шмигаль повідомив під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 9 жовтня, передає пресслужба Кабміну.

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Він зауважив, що раніше місцева влада просила надати їм більше повноважень. Наразі в регіонах є достатньо повноважень для того, щоб ефективно стримувати поширення коронавірусу.

Прошу брати ініціативу у свої руки й наводити порядок. Це наша спільна відповідальність,

– наголосив прем'єр-міністр.

Також під час наради з керівниками регіонів в уряді визначили новий план заходів, аби протистояти недузі. Зокрема, Денис Шмигаль розповів, що будуть проведені додаткові заходи щодо збільшення ліжкомісць у лікарнях, збільшення забезпеченості ліжок киснем.

Також МОЗ активізує роботу щодо сертифікації виробників медичного кисню.

Завдання, які дали регіональним керівникам:

налагодити контакти з МВС, Держпродспоживслужбою, щодо проведення масових заходів та роботи установ з накопиченням людей;

розробити чіткі маршрути доставлення хворих при збільшенні кількості лікарень.