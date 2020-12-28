У Києві штурмували будівлю Мінрегіону: побили поліцейського – відео
У приміщення Міністерства розвитку громад і територій в Києві намагалася прорватися група мітингувальників. Один з чоловіків напав на поліцейського.
Нападник кілька разів вдарив правоохоронця в обличчя, а також виламав одну з секцій огорожі у холі відомства. Його одразу затримали, повідомляє Нацполіція.
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Чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі за застосування насильства до правоохоронця У Мінрегіоні повідомили, що порушником виявився один із засновників ГО "Стоп свавіллю".
Будівлю штурмували близько 15 протестувальників. Вони розбили шибку у вхідних дверях та спробували виламати турнікет. Силовики нададуть правову оцінку їхнім діям.
Штурм будівлі Мінрегіону: дивіться відео відомства
Правоохоронці продовжують забезпечувати правопорядок під час безстрокової акції протесту. Вони закликають мітингувальників висловлювати свою позицію, не порушуючи закон.
Протест під будівлею Мінрегіону: що відомо
- 28 грудня до будівлі Міністерства регіонального розвитку прийшли протестувати активісти різних громадських організацій.
- Вони вважають, що відомство "легалізовує порушень законів та будівельних норм у корупційний спосіб", пише телеграм-канал "Єдність".
- Мітингувальники вимагали, аби їм дозволили пояснити свою позицію під час засідання Науково-технічної ради Мінрегіону.
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