У приміщення Міністерства розвитку громад і територій в Києві намагалася прорватися група мітингувальників. Один з чоловіків напав на поліцейського.

Нападник кілька разів вдарив правоохоронця в обличчя, а також виламав одну з секцій огорожі у холі відомства. Його одразу затримали, повідомляє Нацполіція.

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Чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі за застосування насильства до правоохоронця У Мінрегіоні повідомили, що порушником виявився один із засновників ГО "Стоп свавіллю".

Будівлю штурмували близько 15 протестувальників. Вони розбили шибку у вхідних дверях та спробували виламати турнікет. Силовики нададуть правову оцінку їхнім діям.

Штурм будівлі Мінрегіону: дивіться відео відомства

Правоохоронці продовжують забезпечувати правопорядок під час безстрокової акції протесту. Вони закликають мітингувальників висловлювати свою позицію, не порушуючи закон.

Протест під будівлею Мінрегіону: що відомо