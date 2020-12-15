На Шулявському мості впали електростовпи: відкрили кримінальну справу
У Києві на Шулявському шляхопроводі 15 грудня впали одразу 3 стовпи освітлення. Через це поліція відкрила кримінальне провадження.
Справу відкрили за статтею Кримінального кодексу України "про порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд". Про це повідомляє пресслужба Київської міської ради у фейсбуці, з посиланням на прокуратуру міста.
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Досудовим розслідування займається слідчий відділ Солом'янського управління Нацполіції у Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 9.
Що сталось
- Неподалік станції метро "Шулявська" впали одразу 3 стовпи освітлення. Повідомлення про це у поліцію надійшло приблизно о 15:00.
- В результаті, пошкоджено 9 автомобілів. На щастя, серед людей постраждалих немає.
- Через аварію рух транспорту паралізувало у всі 4 сторони. Тролейбуси № 22, 27, 30, 42 були змушені змінити свій рух.
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