У Києві на Шулявському шляхопроводі 15 грудня впали одразу 3 стовпи освітлення. Через це поліція відкрила кримінальне провадження.

Справу відкрили за статтею Кримінального кодексу України "про порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд". Про це повідомляє пресслужба Київської міської ради у фейсбуці, з посиланням на прокуратуру міста.

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Досудовим розслідування займається слідчий відділ Солом'янського управління Нацполіції у Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 9.

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