Надзвичайна подія сталася вдень 15 грудня на Шулявському шляхопроводі. На проїзну частину впали 3 електроопори освітлення, що заблокувало рух в напрямку станції метро "Дорогожичі".

Водії, які їхали мостом під час падіння, встигли завчасно зупинитися, тому внаслідок інциденту ніхто не постраждав, повідомляє 24 канал. Причини падіння наразі невідомі.

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У пресслужбі КМДА зазначили, що розбиратися із тим, через що саме відносно нові опори опинилися на дорозі, будуть правоохоронці.

Комунальники на місці

Наразі на місці події працюють представники комунального підприємства "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва", працівники "Київпастрансу" та аварійні бригади "Київміськсвітло".

Вони намагаються якомога швидше прибрати опори з проїзної частини, а також відновити освітлення шляхопроводу.

Зараз експерти та оперативно-слідча група на місці встановлюють причини падіння опор. Та обстежують інші опори на мосту.

Однозначно головна відповідальність – на генеральному підряднику, який відповідає за якість робіт. Я переконаний, що правоохоронні органи повинні оперативно встановити причини інциденту – щоб винні понесли відповідальність,

– зазначив у фейсбуці мер Віталій Кличко.



Через падіння опор освітлення рух Шулявським шляхопроводом неможливий / Фото КМДА

Тролейбуси змінили рух

Через обрив лінії освітлення Шулявським шляхопроводом не можуть проїхати тролейбуси маршрутів № 22, 26, 30 та 42.

На час подолання наслідків падіння тролейбуси їздитимуть іншим шляхом:

№ 22 – до вулиці Дегтярівської та Індустріального шляхопроводу;

№ 27 – станції метро "Почайна" до вулиці Дегтярівська;

№ 30 – через Повітрофлотський проспект до станції метро "Лук’янівська";

№ 42 – до Індустріального шляхопроводу.



Комунальники намагаються прибрати зламані опори / Фото КМДА

Дивіться відео з місця падіння опор освітлення на Шулявському шляхопроводі: