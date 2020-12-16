Після падіння 3 опор освітлення на відкритому рік тому Шулявському мості, підрядники вночі обстежували всі опори, які не зламалися. Деякі з них, як з'ясувалося, також могли впасти в будь-який момент.

Нові опори освітлення незабаром встановлять за кошти підрядника, повідомив у фейсбуці мер Києва Віталій Кличко. Заміни та ремонт мають провести безкоштовно для Києва через гарантію, яка становить 50 років. Дивіться також Момент падіння опор освітлення на Шулявському шляхопроводі зняли камери: відео Крім того, компанія-замовник будівництва – "Дирекція будівництва шляхо-транспортних споруд" – вимагатиме відшкодування збитків власників авто мешканців столиці. 9 опор під заміну За словами Кличка, після обстеження опор освітлення, підрядник демонтував 6 опор, які також були погано закріплені. Таким чином компанії доведеться встановити 9 нормально укріплених стовпів. Висновки щодо якості робіт та безпечності експлуатації об’єкту надає компанія з технічного нагляду – як незалежна організація. Прокуратура столиці порушила кримінальну справу за статтею "Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд",

– написав Кличко.