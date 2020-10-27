Електричка, яка курсує між центральним залізничним вокзалом Києва та аеропортом "Бориспіль", потрапила у аварію вранці 27 жовтня. Під колеса потрапила жінка, що йшла коліями.

Про жахливий інцидент, який стався біля Залізничного шосе, повідомляє "Київ оперативний". Свідки інциденту кажуть, що від удару жінку відкинуло майже на 10 метрів.

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Вона отримала травми, але вижила. Постраждалій викликали "швидку", яка її госпіталізувала.

Що відомо про збиття жінки електричкою у Києві

За попередніми даними, постраждала гуляла на коліях та, можливо, не чула наближення електрички через музику у навушниках. Експрес "Київ – Бориспіль" уникнути зіткнення із нею не міг, оскільки для зупинки швидкісного потягу потрібно ледве не кілька кілометрів.

На відео, яке зробили очевидці, видно, як жінка лежить на коліях поруч із поїздом, але не рухається.

Дивіться відео з місця збиття жінки експресом "Київ – Бориспіль":

Наразі на місці інциденту працюють поліцейські, які встановлюють всі обставини події.