На Клавдіївській фабриці ялинкових прикрас у Київській області виготовляли новорічні іграшки із написом "Армія Росії". На підприємстві заявили, що від російського ринку відмовитись не змогли.

Для чого виготовляли іграшки із написами країни-агресора

Фабрика за 6 років не змогла відмовитись від російського ринку через конкуренцію з китайськими виробниками. Про це заявив виконувач обов'язків голови правління Павло Гукасов у фейсбуці.

До теми На Київщині роблять новорічні кульки з логотипом армії Росії

Гукасов зізнався, що частину річної продукції фабрика поставляла до Росії. Замовлення розміщували через CRM-систему для швидкого виконання.

За словами виконувача обов'язків глави правління, через кризу та карантин знизився потік екскурсій. То подальше існування фабрики було під загрозою.

Розвиток нових проєктів зайняв основний ресурс мого часу і всі замовлення від російської сторони йшли безпосередньо без моєї уваги,

– переконує Гукасов.

Чоловік стверджує, що співробітників не знали, що не потрібно брати замовлення подібного формату.

Що буде з іграшками із написом "армія Росії"

Гукасов наголосив, що весь тираж ліквідували. Крім того, за словами представника фабрики, надалі всі замовлення проходитимуть цензурний та етичний контроль.

Що цьому передувало

Напередодні блогер Сергій Савчук оприлюднив відео з Клавдіївської фабрики.

На ньому було видно, як на підприємстві виготовляли прикраси із зображеною зіркою з написом: "Армия России".

У соцмережах одразу почався скандал.

Дивіться відео інциденту: