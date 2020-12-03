Київська поліція відзвітувала за боротьбу з порушеннями карантинних обмежень в метро. За весь час правоохоронці виписали аж 3 штрафи на 17 тисяч гривень, а коли парламент ввів новий, менший, штраф – робота пішла краще.

Поліціянти виписали 85 штрафів за відсутність маски або ж неправильне її використання. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Києва.

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Зазначається, що поліціянти столичної підземки задокументували 148 порушень пасажирами дотримання карантинних обмежень. Це за весь час дії карантину.

Трьох осіб за відсутність маски притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу у розмірі 17 000 гривень. Решту покарали значно менше – новий штраф становить від 170 до 255 гривень.

Керівництво київської поліції наголошує, що правоохоронці не зловживають штрафуванням.

Поліція у першу чергу проводить превентивні та роз’яснювальні заходи з пасажирами,

– пишуть на сайті Нацполіції.

Протоколи складають на порушників, які категорично не погоджуються з вимогами закону – відмовляються носити масочки. Хоча поліція може люб’язно надати таку річ будь-якому пасажиру, якщо її в нього немає.

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