За 3 тижні дії карантину вихідного дня правоохоронці перевірили майже 5 тисяч закладів у Києві. У результаті поліція відкрила 3 кримінальні справи та наклала понад 700 штрафів.

Статистику кількості перевірок та найактивніших порушників "РБК-Україна" повідомили в Нацполіції.

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Скільки закладів перевірили у Києві під час карантину вихідного дня

протягом 14 – 15 листопада, коли було введено заборону, поліція перевірила 1 356 закладів;

впродовж 21 – 22 листопада – 1 509 закладів;

в останні дні дії карантину вихідного дня, 28 – 29 листопада – 1 510.

Найчастіше під контроль правоохоронців потрапляли заклади громадського харчування (690), найрідше – хостели (99).

Скільки та які заклади оштрафували

Загалом поліція наклала штрафи на 714 закладів.

404 торговельно-розважальні центри;

202 ресторани (кафе і бари);

76 нічних клубів;

32 хостели.

Крім адміністративних справ, поліція також відкрила 3 кримінальні провадження.

До слова, найактивніше порушували карантин у Києві у перші вихідні його дії.

Зверніть увагу! Раніше Максим Степанов заявив, що Україні вдалося зменшити кількість нових випадків коронавірусу за добу. Це стало можливим завдяки запровадженню карантину вихідного дня.



Скільки протоколів та на які заклади склали / Інфографіка "РБК-Україна"