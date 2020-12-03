Скільки закладів у Києві перевірили та оштрафували за час карантину вихідного дня
За 3 тижні дії карантину вихідного дня правоохоронці перевірили майже 5 тисяч закладів у Києві. У результаті поліція відкрила 3 кримінальні справи та наклала понад 700 штрафів.
Статистику кількості перевірок та найактивніших порушників "РБК-Україна" повідомили в Нацполіції.
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Скільки закладів перевірили у Києві під час карантину вихідного дня
- протягом 14 – 15 листопада, коли було введено заборону, поліція перевірила 1 356 закладів;
- впродовж 21 – 22 листопада – 1 509 закладів;
- в останні дні дії карантину вихідного дня, 28 – 29 листопада – 1 510.
Найчастіше під контроль правоохоронців потрапляли заклади громадського харчування (690), найрідше – хостели (99).
Скільки та які заклади оштрафували
Загалом поліція наклала штрафи на 714 закладів.
- 404 торговельно-розважальні центри;
- 202 ресторани (кафе і бари);
- 76 нічних клубів;
- 32 хостели.
Крім адміністративних справ, поліція також відкрила 3 кримінальні провадження.
До слова, найактивніше порушували карантин у Києві у перші вихідні його дії.
Скільки протоколів та на які заклади склали / Інфографіка "РБК-Україна"
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