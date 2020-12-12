У Києві трапилася смертельна ДТП: відео – ЗМІ
На Обухівській трасі у Києві трапилася смертельна ДТП. Наразі на місці події працюють правоохоронці.
Відео з місця ДТП опублікували у телеграм-каналі "Київ Оперативний".
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З відео можна побачити, що унаслідок ДТП постраждало 2 автомобілі. Наразі обставини події невідомі. Журналісти 24 каналу намагаються зв'язатись із поліцією Києва для підтвердження інформації про загиблих та деталі ДТП.
Дивіться відео з місця ДТП у Києві:
Смертельні ДТП у грудні
- 5 грудня у ДТП в Луганській області загинув 39-річний боєць батальйону поліції особливого призначення "Луганськ-1". Він зіткнувся з мікроавтобусом.
- 6 грудня у селі Нова Шипка Одеської області на дорогу раптово вибіг кінь. Він зіткнувся з автомобілем, через що помер і водій, і тварина.
- 9 грудня на трасі Львів – Ковель водій білоруської вантажівки збив 34-річного чоловіка. Постраждалий загинув на місці події.
- 10 грудня в Одесі водій Mazda наїхав на 3 волонтерів. Через це двоє з них загинули одразу, а третього у важкому стані відвезли у лікарню.
- У цей же день трапилася ще одна смертельна ДТП. У Києві водій на орендованому автомобілі не впорався з керуванням та влетів у стовп. Через це загинули 2 людини, які перебували в салоні автівки.
- 11 грудня у Києві вантажівка збила 50-річного чоловіка. Той переходив дорогу у непризначеному місці. Фура протягнула пішохода ще 100 метрів. Від отриманих травм він помер на місці.
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