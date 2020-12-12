На Обухівській трасі у Києві трапилася смертельна ДТП. Наразі на місці події працюють правоохоронці.

Відео з місця ДТП опублікували у телеграм-каналі "Київ Оперативний".

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З відео можна побачити, що унаслідок ДТП постраждало 2 автомобілі. Наразі обставини події невідомі. Журналісти 24 каналу намагаються зв'язатись із поліцією Києва для підтвердження інформації про загиблих та деталі ДТП.

Дивіться відео з місця ДТП у Києві:

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