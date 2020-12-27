Аварія з моторошними наслідками сталась на Київщині, між населеними пунктами Капітанівка та Мила. Вночі 27 січня на розвороті зіткнулись два легкових автомобілі, в результаті ДТП загинули 2 людей.

В аварії загинули двоє людей

Volvo та Honda не розминулись на Житомирській трасі. Про це інформує ДТП.kiev у фейсбуці.

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У автомобіль Honda при спробі розвороту у напрямку Києва врізався Volvo. За попередньою інформацією, двоє людей, що були у Honda, не були пристебнуті ременями безпеки. Вони вилетіли з автівки і загинули на місці аварії.

Пасажири та водій Volvo отримали травми

Щодо Volvo, то після удару машина врізалась у відбійник. Водій та пасажири отримали травми.

Дивіться фото та відео з місця жахливої аварії:

На Харківщині теж сталась смертельна ДТП

Зазначимо, що напередодні на Харківщині теж смертельним стало зіткнення вантажівки та легковика. В результаті ДТП загинула 20-річна пасажирка легкового автомобіля.