У Києві випав перший сніг: фото, відео
У столиці 17 листопада випав перший сніг. Погода у Києві погіршилась, а температура повітря опустилася до позначки у 0 градусів.
Вперше у 2020 році в Києві засніжило, повідомляє 24 канал.
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Температура повітря у столиці опустилася до 0 градусів. Відповідно до прогнозів, уночі стовпчики термометрів сягатимуть -1…-3 градусів.
Наразі йде мокрий та дрібний сніг. Ситуація на дорогах поки спокійна.
Нагадаємо, що у Київській міській державній адміністрації попереджали про опади. Крім того, там наголосили, що спецтехніка готова очищати дороги від снігу за потреби.
У столиці падає перший сніг / Фото Олени Трибушної, 24 канал
Перший сніг у Києві: дивіться відео
Сніг в Україні у 2020: основне
- Ще у середині жовтня у Карпатах випав перший сніг. Від того часу на популярних гірськолижних курортах вже кілька разів були снігопади.
- 14 листопада засніжило у місті Шостка, що на Сумщині, а 15 листопада сніг випав і у Харкові.
- 16 листопада першими зимовими опадами потішилися жителі Дніпропетровської області, щоправда, недовго – сніг швидко розтанув.
- Крім того, днями снігу насипало в інших регіонах України, зокрема, у Харківській, Полтавській і Луганській областях.
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