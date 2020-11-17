У столиці 17 листопада випав перший сніг. Погода у Києві погіршилась, а температура повітря опустилася до позначки у 0 градусів.

Вперше у 2020 році в Києві засніжило, повідомляє 24 канал.

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Температура повітря у столиці опустилася до 0 градусів. Відповідно до прогнозів, уночі стовпчики термометрів сягатимуть -1…-3 градусів.

Наразі йде мокрий та дрібний сніг. Ситуація на дорогах поки спокійна.

Нагадаємо, що у Київській міській державній адміністрації попереджали про опади. Крім того, там наголосили, що спецтехніка готова очищати дороги від снігу за потреби.



У столиці падає перший сніг / Фото Олени Трибушної, 24 канал

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