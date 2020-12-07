Днями київські правоохоронці зупинили Volkswagen з можливими порушниками закону. Відстежили машину патрульні ймовірних зловмисників за допомогою камер відеонагляду.

Зупинили машину чоловіків копи за планом "Перехоплення", який оголосили в Києві через пограбування чоловіка, повідомили у патрульній поліції Києва. Про подію правоохоронці дізналися від заявника.

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Постраждалий розповів диспетчеру про те, що група невідомих відібрала в нього золотий ланцюжок.

Як затримали підозрюваних

Volkswagen, в якому перебували 6 осіб, було оголошено в розшук.

Пересування машини відстежували копи, які дивилися у монітори камер встановлених у Києві камер відеонагляду.

Після зупинки машини патрульні затримали всіх чоловіків, що були в салоні авто.



Ймовірних зловмисників відстежили за камерами відеонагляду / Фото патрульної поліції Києва

На місце інциденту викликали слідчих. Вони задокументували всі обставини затримання, відкрили кримінальну справу через пограбування та займаються її розкриттям.

Якщо провину затриманих визнає суд, їм загрожує від 4 до 6 років ув'язнення.