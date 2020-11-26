З’явились деякі подробиці про ДТП на Київщині – під час зйомок фільму розбили дорогу та єдину в Україні Lamborghini Huracan. У сюжет стрічки це не входило. Її придбали за 220 тисяч доларів, але кіношники автівку брали в оренду.

Також раніше повідомлялось, що за кермом був актор, але це не так – суперкаром керував інструктор. Водій перебуває у лікарні. Про це повідомляє ТСН.

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Ремонт автівки обійдеться у 60 тисяч доларів. А придбали її в США за 220 тисяч доларів – це понад 6 мільйонів гривень.

Від суперкару майже нічого не залишилось /Фото Perepichka News