Стала відома вартість Lamborghini Huracan, яку вщент розбили біля Києва: знімали фільм
З’явились деякі подробиці про ДТП на Київщині – під час зйомок фільму розбили дорогу та єдину в Україні Lamborghini Huracan. У сюжет стрічки це не входило. Її придбали за 220 тисяч доларів, але кіношники автівку брали в оренду.
Також раніше повідомлялось, що за кермом був актор, але це не так – суперкаром керував інструктор. Водій перебуває у лікарні. Про це повідомляє ТСН.
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Ремонт автівки обійдеться у 60 тисяч доларів. А придбали її в США за 220 тисяч доларів – це понад 6 мільйонів гривень.
Від суперкару майже нічого не залишилось /Фото Perepichka News
Що відомо про ДТП з Lamborghini Huracan:
- Це була єдина така автівка на території України.
- Власник суперкара побажав залишитися невідомим.
- Lamborghini Huracan здавали на прокат.
- У день ДТП його орендували для зйомок фільму, але в одній зі сцен водій-інструктор втратив керування над автомобілем і врізався в дерева.
- Швидкість машини в момент аварії становила 200 кілометрів на годину.
- Повідомляється, що Lamborghini був застрахований.
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