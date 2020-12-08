Через пандемію COVID-19 туристична сфера Києва зазнала величезних втрат. Через фактичну відсутність іноземних і не тільки гостей збитки столиці склали майже 1 мільярд доларів.

Щоб хоч якось відновити туристичну діяльність, чиновники розробили план на 2021 рік. Про це на брифінгу розповіла керівниця Управління туризму та промоцій КМДА Марина Радова.

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За її словами, у 2019 році іноземці сплатили 62 мільйони гривень туристичного збору, але цьогоріч ця сума склала лише 30 мільйонів.

Надія на українців

За словами чиновниці, через карантинні обмеження до бюджету столиці не потрапили 20 мільйонів гривень. Частково компенсувати ці втрати представники влади сподіваються наприкінці року, завдяки прибуттю до Києва внутрішніх туристів.

Що планують зробити в Києві заради напливу туристів

У 2021 році в КМДА хочуть зайнятися просуванням міста в країнах Близького Сходу, а також Скандинавії. Також у Києві з'явиться мобільний додаток для туристів та туристичний маршрут для людей з вадами зору.

Київ – цікава локація на вікенд для скандинавських країн. Але наразі там ми не відомі. Для країн Перської затоки та Близького Сходу привабливим є медичний туризм, який у нас швидко розвивається. Зокрема, репродуктивна медицина, клітинна терапія, стоматологія,

– розповіла Радова.

Навчатимуть поліцію та медиків

Крім того, заради створення позитивного іміджу міста та комфорту іноземців у Києва планують створити так звану Академію гостинності.

На семінари за участю досвідчених викладачів туди направлятимуть поліцейських та працівників медичних установ, які найчастіше взаємодіють із туристами.

Туризм оговтається за 1,5 – 2 роки

Чиновники сподіваються, що за сприятливих умов та сумісних із бізнесом зусиллях показники туризму за 1,5 – 2 роки відновляться до показників середини 2019 року. Тоді Київ відвідали 500 тисяч іноземців та 2 – 3 мільйони внутрішніх туристів.

Дивіться відео з брифінгу щодо відновлення туризму в Києві: