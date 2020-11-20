У Києві вночі на 20 листопада сталась стрілянина на Південному мосту. Як пізніше з’ясувалось, це були не бандитські розборки, а поліція затримувала злочинців.

Люди, які проїжджали у цей час по мосту передали інформацію, що одна машина була з купою дірок від куль. Про це повідомляли у спільноті dtp.kiev.ua.

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Інший свідок написав, що проїжджав це місце близько 9 вечора. "Дійсно заднє скло одного з авто зі слідами вогнепалу, штук 7 машин поруч і натовп народу навколо", – пише чоловік.

Стрілянина на Південному мосту: дивіться відео

Люди подумали, що сталась чергова стрілянина між бандами, але ні – це кримінальний розшук Київської області проводив затримання осіб, яких підозрюють у численних крадіжках – так званих "барсеточників".

Про це повідомили у спільноті "Київ Оперативний".

Деталі цього інциденту наразі невідомі.