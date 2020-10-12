У центрі Києва біля Майдану Незалежності 11 жовтня відбувся автопробіг, учасники якого махали прапорами Азербайджану і Туреччини, кричали "Карабах", а також стріляли з невстановленої зброї.

Про акцію азербайджанців у Києві розповіли у виданні "Цензор.Нет". Подробиць додали й у відділі комунікації поліції Києва. До теми Нагірний Карабах пригрозив Азербайджану оголошенням війни Автопробіг і стрілянина в Києві 11 жовтня: що відомо Приблизно о 17 годині поліція отримала повідомлення про правопорушення у центрі Києва.

Мовилося про рух колони автомобілів зі символікою інших держав і постріли.

Машини їхали біля Майдану Незалежності, по вулиці Грушевського.

На місці інциденту правоохоронці знайшли 4 стріляні гільзи, але постраждалих начебто немає.

6 автомобілів поліцейські згодом зупинили у Солом'янському районі столиці.

В автівках перебували 14 іноземних громадян – всі вони будуть пояснювати поліції свою поведінку. Акція іноземців у Києві з прапорами Азербайджану й Туреччини: фото "Цензор.Нет"

Учасники акції в Києві кричали "Карабах": відео "Цензор.Нет" Кримінальне провадження за фактом інциденту розпочали за статтею ККУ про хуліганство, максимальне покарання за такий злочин – 7 років позбавлення свободи. З кінця вересня Вірменія та Азербайджан вкотре активізували протистояння навколо Нагірного Карабаху (він є частиною Азербайджану за визнанням міжнародної спільноти, але фактично контрольований вірменами).



Повномасштабні бойові дії тривають вже два тижні, попри будь-які спроби домовитися та повернутися до переговорів. Детальніше про події читайте на 24 каналі.