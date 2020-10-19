Дарницький райсуд Києва 19 жовтня оголосив своє рішення щодо позову Віктора Медведчука проти історика та журналіста Вахтанга Кіпіані і видавництва Vivat. Медведчук вимагав заборонити розповсюдження книги "Справа Василя Стуса".

Головне про рішення Дарницького суду

Дарницький суд заборонив розповсюдження тиражу книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" без дозволу Віктора Медведчука. Про це інформує 24 канал.

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Суд вирішив, що деякі фрази у книзі порушують честь та гідність позивача. Крім цього, з Кіпіані та видавництва Vivat стягнули 860 гривень на користь Медведчука.

Зауважимо, що останнє засідання у справі відбулося 10 днів тому, 9 жовтня. Після цього суддя пішла у нарадчу кімнату. Своє рішення вона оголосила о 9 ранку.

Раніше Вахтанг Кіпіані наголошував, що його захисники своїми "блискучими виступами не залишили каменя на камені" від конструкцій адвоката Кириленка, який представляє Медведчука.

Я не знаю, яким буде рішення. Чомусь здається, що "і вашим, і нашим". Буде відкинуто більшість позовних вимог, але 1 – 2 – 3 залишаться,

– писав раніше Кіпіані у своїх соцмережах.

Суд у справі Медведчука проти Кіпіані / Фото 24 каналу

Зверніть увагу! На захист Вахтанга Кіпіані виступили відомі українські діячі. Вони вимагали справедливого рішення служителів Феміди. Під зверненням до суду підписались письменник Сергій Жадан, співачка Олександра Кольцова, журналістка Зоя Казанжи, письменниця та редакторка Анастасія Левкова, письменник Макс Кідрук, музикант Олександр "Фоззі" Сидоренко та інші.

У чому суть справи щодо книги про Василя Стуса