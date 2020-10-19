Останнє засідання у справі книги про Стуса: на чию користь рішення – Медведчука чи Кіпіані
Дарницький райсуд Києва 19 жовтня оголосив своє рішення щодо позову Віктора Медведчука проти історика та журналіста Вахтанга Кіпіані і видавництва Vivat. Медведчук вимагав заборонити розповсюдження книги "Справа Василя Стуса".
Головне про рішення Дарницького суду
Дарницький суд заборонив розповсюдження тиражу книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" без дозволу Віктора Медведчука. Про це інформує 24 канал.
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Суд вирішив, що деякі фрази у книзі порушують честь та гідність позивача. Крім цього, з Кіпіані та видавництва Vivat стягнули 860 гривень на користь Медведчука.
Зауважимо, що останнє засідання у справі відбулося 10 днів тому, 9 жовтня. Після цього суддя пішла у нарадчу кімнату. Своє рішення вона оголосила о 9 ранку.
Раніше Вахтанг Кіпіані наголошував, що його захисники своїми "блискучими виступами не залишили каменя на камені" від конструкцій адвоката Кириленка, який представляє Медведчука.
Я не знаю, яким буде рішення. Чомусь здається, що "і вашим, і нашим". Буде відкинуто більшість позовних вимог, але 1 – 2 – 3 залишаться,
– писав раніше Кіпіані у своїх соцмережах.
Суд у справі Медведчука проти Кіпіані / Фото 24 каналу
У чому суть справи щодо книги про Василя Стуса
- Книга Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" вийшла друком ще у травні 2019 року. У ній зібрані ключові документи з колишнього архіву КДБ, де пояснюється, як і за що насправді судили українського дисидента.
- Віктор Медведчук був тоді державним захисником українського поета Василя Стуса. Його звинувачують у порушенні адвокатської етики під час судового процесу. Сам він своєї провини не визнає.
- Ще влітку 2019 року Медведчук заявив, що проситиме суд заборонити книжку Кіпіані про Василя Стуса, бо там начебто є "висловлювання, які не відповідають дійсності". Журналіст назвав позов тиском на свободу слова.