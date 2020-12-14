Суд відпустив поліцейських, які викрали чоловіка та утримували його в гаражі
Трьох копів, яких пов'язали детективи ДБР за підозрою у вчинення тяжкого злочину, не посадили до слідчого ізолятора. Замість утримання під вартою їм обрали запобіжний захід у вигляді домашніх арештів.
Голосіївський суд Києва прийняв таке рішення попри вимагання прокурорів безальтернативного взяття зловмисників під варту, повідомляє "Слідство.Інфо". Втім, підозрюваних хоча б відсторонили від посад.
Дивіться також У Києві затримали 3 поліціянтів: шантажували чоловіка через бурштин
Без огляду на можливості
Судячи з усього, служителі Феміди не звернули уваги на можливі зв'язки поліціянтів у структурах, а також на те, що вони можуть впливати на свідків та уникнути відповідальності за злочин. Чи оскаржуватимуть прокурори рішення суду в апеляції, невідомо.
У чому суть справи
За даними слідчих, заступник начальника відділу кримінальної поліції та двоє оперативників одного з управлінь поліції Києва мали викрити зберігача нелегально видобутого бурштину.
Замість того, щоб відкрити кримінальну справу та притягти зловмисника до відповідальності, копи нібито вирішили викрасти підозрюваного та вимагати у нього 3 тисячі доларів щомісяця. Чоловіка вони утримували в гаражі.
Натомість вони обіцяли не займатися розслідуванням провадження.
Поділитися новиною