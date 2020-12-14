Трьох копів, яких пов'язали детективи ДБР за підозрою у вчинення тяжкого злочину, не посадили до слідчого ізолятора. Замість утримання під вартою їм обрали запобіжний захід у вигляді домашніх арештів.

Голосіївський суд Києва прийняв таке рішення попри вимагання прокурорів безальтернативного взяття зловмисників під варту, повідомляє "Слідство.Інфо". Втім, підозрюваних хоча б відсторонили від посад.

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Чому судді не дослухались представників обвинувачення, невідомо.

Без огляду на можливості

Судячи з усього, служителі Феміди не звернули уваги на можливі зв'язки поліціянтів у структурах, а також на те, що вони можуть впливати на свідків та уникнути відповідальності за злочин. Чи оскаржуватимуть прокурори рішення суду в апеляції, невідомо.

У чому суть справи

За даними слідчих, заступник начальника відділу кримінальної поліції та двоє оперативників одного з управлінь поліції Києва мали викрити зберігача нелегально видобутого бурштину.

Замість того, щоб відкрити кримінальну справу та притягти зловмисника до відповідальності, копи нібито вирішили викрасти підозрюваного та вимагати у нього 3 тисячі доларів щомісяця. Чоловіка вони утримували в гаражі.

Натомість вони обіцяли не займатися розслідуванням провадження.