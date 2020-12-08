Андрій Подоба, третій фігурант справи про вбивство відомого музиканта Олександра Дерев'янка, перебуватиме в слідчому ізоляторі. Так 7 грудня вирішив Печерський суд Києва.

Андрія Подобу підозрюють у прихованні злочину та викраденні речей вбитого Олександра Дерев'янка, повідомляє hromadske. Адвокати зловмисника просили суд обрати більш м'який запобіжний захід.

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Юристи наполягали на тому, що чоловік діяв під примусом Дениса Мамедова.

Лише перевозив речі

Не дивлячись на те, що свідчення Подоби збігаються зі словами іншого підозрюваного Юрія Туманського, прокурори зауважили, що існують серйозні рішення втечі підозрюваного, можливість тиску на свідків та інших фігурантів або знищити речові докази.

Сам Подоба в суді сказав, що його знайомий Денис Мамедов попросив його допомогти перевезти речі з однієї квартири до іншої. Коли він приїхав у житло Дерев'янка, побачив тіло. Тоді Мамедов нібито почав погрожувати йому ножем.

Вбивство Олександра Дерев'янка, що відомо