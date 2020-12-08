Вбивство Олександра Дерев’янка у Києві: суд відправив до СІЗО третього підозрюваного – фото
Андрій Подоба, третій фігурант справи про вбивство відомого музиканта Олександра Дерев'янка, перебуватиме в слідчому ізоляторі. Так 7 грудня вирішив Печерський суд Києва.
Андрія Подобу підозрюють у прихованні злочину та викраденні речей вбитого Олександра Дерев'янка, повідомляє hromadske. Адвокати зловмисника просили суд обрати більш м'який запобіжний захід.
Дивіться також Вбивство музиканта Дерев’янка у Києві: він навчав підозрюваних грі на гітарі
Лише перевозив речі
Не дивлячись на те, що свідчення Подоби збігаються зі словами іншого підозрюваного Юрія Туманського, прокурори зауважили, що існують серйозні рішення втечі підозрюваного, можливість тиску на свідків та інших фігурантів або знищити речові докази.
Сам Подоба в суді сказав, що його знайомий Денис Мамедов попросив його допомогти перевезти речі з однієї квартири до іншої. Коли він приїхав у житло Дерев'янка, побачив тіло. Тоді Мамедов нібито почав погрожувати йому ножем.
Вбивство Олександра Дерев'янка, що відомо
- Музикант зник наприкінці листопада 2020 року. Після 2 тижнів з моменту зникнення друзі Дерев'янка звернулися до поліції.
- 5 грудня стало відомо, що чоловіка вбили, а злочин був ретельно спланованим.
- За даними слідства, вбивство скоїв тренер Денис Мамедов, який записався до Дерев’янка на навчання по грі на гітарі.
- Мамедов разом із Туманським нібито вбив музиканта в його квартирі. Тіло вони відвезли у гараж в Борисполі та хотіли забетонувати. Але не встигли.
- У квартирі Андрія Подоби під час обшуку знайшли музичні інструменти, які належали вбитому.
Поділитися новиною