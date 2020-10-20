Суд заарештував таксиста, якого підозрюють у зґвалтуванні киянки
Голосіївський районний суд 20 жовтня обрав запобіжний захід таксисту, якого затримали за підозрою у сексуальному насильстві над пасажиркою таксі. Він зізнався у скоєному.
Про перебування під вартою підозрюваного на час досудового розслідування повідомили у поліції Києва. Можливості вийти під заставу зловмиснику судді не надали.
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Що відомо про зґвалтування пасажирки таксі у Києві
18 жовтня водій служби таксі Rapid на Volkswagen Passat завіз жінку до лісополоси на Борщагівці. Попри опір, який вона чинила, він побив та зґвалтував її. Після злочину чоловік відвіз постраждалу додому. Вже звідти вона повідомила про подію правоохоронців.
Як покарають таксиста
За фактом вчинення злочину слідчі відкрили кримінальну справу. Покарання, яке вона передбачає – від 3 до 5 років тюрми. Якщо під час розгляду провадження по суті служителі Феміди визнають затриманого винним, його притягнуть до відповідальності.
Чому такий злочин став можливим?
Стати таксистом в Україні може фактично будь-хто. Суттєвих перевірок осіб водіїв фірми-посередники не проводять.
За офіційними даними, послуги таксі в Україні надає понад 200 тисяч осіб. Більшість із них ніяких дозволів на це не має.
Влада лише планує хоч якось навести лад у цій сфері. Якщо ініціативу підтримають у парламенті, для таксування потрібен буде патент вартістю в одну мінімальну зарплату на рік, довідка про несудимість, страхування пасажирів, медичний огляд і занесення даних водія до реєстру автомобільних перевізників.