Голосіївський районний суд 20 жовтня обрав запобіжний захід таксисту, якого затримали за підозрою у сексуальному насильстві над пасажиркою таксі. Він зізнався у скоєному.

Про перебування під вартою підозрюваного на час досудового розслідування повідомили у поліції Києва. Можливості вийти під заставу зловмиснику судді не надали.

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Наявних доказів причетності чоловіка до зґвалтування, а також його зізнання виявилося цілком достатньо для задовільнення клопотання прокурорів.

Що відомо про зґвалтування пасажирки таксі у Києві

18 жовтня водій служби таксі Rapid на Volkswagen Passat завіз жінку до лісополоси на Борщагівці. Попри опір, який вона чинила, він побив та зґвалтував її. Після злочину чоловік відвіз постраждалу додому. Вже звідти вона повідомила про подію правоохоронців.

Як покарають таксиста

За фактом вчинення злочину слідчі відкрили кримінальну справу. Покарання, яке вона передбачає – від 3 до 5 років тюрми. Якщо під час розгляду провадження по суті служителі Феміди визнають затриманого винним, його притягнуть до відповідальності.