Уродженець Узбекистану Сухроб Карімов продовжить перебувати у СІЗО. Раніше адвокати терориста, який на початку серпня цього року захопив відділення "Універсалбанку" у столичному бізнес-центрі "Леонардо", подавали апеляцію на відповідне рішення суду.

Як свідчать матеріали суду, від апеляційної скарги відмовився сам 32-річний звинувачений по цій справі, передають "Українські новини".

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Після обрання запобіжного заходу у вигляді перебування у СІЗО захист фігуранта намагався оскаржити рішення першої інстанції. Але засідання з її розгляду постійно переносилися.

Перебуватиме під вартою

Наприкінці вересня судді продовжили арешт Карімова. Вже після цього провадження щодо скарги було закрито із формулюванням "у зв'язку з відмовою від неї".

Що відомо про захоплення "Універсал банку"

Сухроб Карімов прийшов до відділення банку у БЦ "Леонардо" вранці 3 серпня 2020 року.

Він одразу заявив про захоплення, попросив викликати поліцію та дозволив відвідувачам піти.

З ним залишилася керівниця відділення.

Спочатку терорист вимагав зустрітися зі ЗМІ, а потім – 40 тисяч гривень, каву та цигарки.

Згодом чоловік почав висувати вимоги щодо затримань представників влади.

За кілька годин після захоплення бійці загону СБУ "Альфа" провели спецоперацію зі звільнення заручниці.

Вже після затримання підозрюваному призначили психіатричну експертизу, хоча і захист, і прокурори стверджують, що ознак розладу здоров'я Карімов не має.